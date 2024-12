„Ще се изчерпим“: Британската министърка предупреди, че местата в затворите намаляват

Б ританската министърка на правосъдието Шабана Махмуд заяви, че дори и при плановете на правителството да бъдат открити още 14 000 места в затворите, през следващите няколко години те може да се окажат недостатъчни.

Шабана Махмуд заяви пред Би Би Си, че „само строителството не е достатъчно“, за да се справим с критичния недостиг на място в британските затвори.

Правителството публикува 10-годишната си стратегия за справяне с пренаселеността в затворите - включително повече подробности за това как ще създаде още 14 000 места в Англия и Уелс до 2031 г.

The Justice Secretary has told #R4Today the UK cannot build its way out of the prison crisis.



Even with plans to create 14,000 more prison places in England and Wales, Shabana Mahmood tells @bbcnickrobinson that jails will still be full in three years. pic.twitter.com/23nkSgKsue