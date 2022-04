Сграда се срути в Китай, десетки са затрупани (ВИДЕО)

С пасители в Централен Китай извадиха живи пет от двайсет и трима души, които бяха затрупани в частично рухнала сграда, предаде Асошиейтед прес, като се позова на китайските власти. Президентът Си Цзинпин разпореди "на всяка цена" да бъдат спасени всички.

Инцидентът е станал вчера в град Чанша, където се е срутила част от шестетажна сграда. Държавната телевизия Си Си Ти Ви съобщи, че около 23 души, които са били в сградата, са били затрупани, но властите казаха, че има и 39 души, които по това време са били в близост до нея и с които към момента не може да бъде осъществен контакт. Спасителната операция продължава.

