Сблъсък на два влака в Пакистан, десетки загинали

Д ва експресни влака са се сблъскали рано тази сутрин в Южен Пакистан, съобщи Асошиейтед прес. Според полицията и членове на спасителните екипи са загинали поне 25 пътници. Според световните медии, жертвите са 30.

Първоначално единият експрес е дерайлирал, а малко след това другият се е ударил в него, съобщи Усман Абдуллах, полицейски служител в окръг Готки на провинция Синд, където е станала катастрофата.

Той допълни, че жители на околните села, спасители и полицаи транспортират загиналите и ранените пътници до близките болници.

JUST IN 🚨 At least 30 passengers killed, several injured in Ghotki train accident in Sindh, Pakistan pic.twitter.com/BbeRN71ejr