Арестуваха мексиканец в САЩ за шпионаж в полза на Русия

М ексиканец беше арестуван от властите в САЩ по подозрение за шпионаж. Според тях той е бил нает от представители на руското правителство, за да проследи автомобила на източник на американските власти в района на Маями, Флорида, и да докладва на руснаците за неговото местонахождение, съобщава "Асошиейтед прес".

Арестуваният Хектор Алехандро Кабрера Фуентес не е казал защо представител на руското правителство е търсел подобна информация. Източникът на американските власти, не е идентифициран в съобщението.

Фуентес е бил арестуван и обвинен, че е действал в САЩ за сметка на чуждестранно правителство, в случая - Русия, без да информира американските власти.

Според министерството на правосъдието на САЩ руски правителствен представител вербувал Фуентес, постоянно пребиваващ в Сингапур, през 2019 г. По-късно руският представител инструктирал мексиканеца да наеме конкретен имот в Маями под чуждо име.

