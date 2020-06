В Русия осъдиха американеца Пол Уилън на 16 г. затвор за шпионаж

М осковският градски съд призна днес американеца Пол Уилън за виновен за шпионаж и го осъди на 16 г. затвор при строг режим.

Съдебното дело се гледа при закрити врати, съдията само прочете присъдата публично.

Преди произнасянето на присъдата Уилън отново защити невинността си. "Този съд е политически, фиктивен. Доказахме моята невинност, доказахме манипулациите, сега задачата ни е да преодолеем телефонното правосъдие", каза той и призова президента на САЩ и премиерите на Великобритания и Канада да реагират. Освен американско, Пол Уилън има и канадско, и британско гражданство.

Запитан дали ще обжалва присъдата, той отговори утвърдително.

"САЩ настояват за незабавно освобождаване на американския гражданин Пол Уилън. Осъждането му е насмешка над правосъдието. Целият свят гледа", написа в Туитър посланикът на САЩ в Москва Джон Съливан.

Още преди произнасянето на присъдата Сливан написа в "Туитър", че съдебното дело не е било справедливо и прозрачно. "Това беше секретно дело, в хода на което не бяха представени никакви доказателства, не беше дадена възможност на свидетелите на защитата да говорят дистанционно или да се смени датата заради карантината", пише посланикът.

Кой е Пол Уилън

Бивш морски пехотинец от 1994 до 2008 г., два пъти е командирован в Ирак. След 2008 г. работи като ръководител на отделите за сигурност на частни фирми. Уилън е гражданин на САЩ, Великобритания, Канада и Ирландия. Беше задържан в Москва на 28 декември 2018 г. Посещавал е Русия няколко пъти като представител на агенция за подбор на кадри. През декември 2018 той пристига в Москва, както сам разказва, на сватба. Допуска, че спрямо него е извършена провокация от сътрудник на руската Федерална служба за сигурност, с когото се познават от 10 години.

