Само на 56: Почина супермоделът Татяна Патиц

С упермоделът Татяна Патиц почина на 56 години, предаде АФП. Тя е един от моделите, които доминираха в модата през 80-те и 90-те години на миналия век и получаваха огромни суми за фотосесии.

Tatjana Patitz, one of the original ’90s supermodels and star of George Michael’s “Freedom! 90” music video, has died aged 56. https://t.co/RInCOPBQXN pic.twitter.com/uB5O3mGJkL