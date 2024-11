Р уският гражданин Никита Журавел беше изправен днес пред съда по обвинение в държавна измяна заради видеоклип, който според прокуратурата е изпратил на украинските служби за сигурност, предаде Асошиейтед прес, като отбелязва, че това е поредното от серията дела за шпионаж на фона на боевете в Украйна.

Окръжният съд на Волгоград започна разглеждането на ново дело срещу Никита Журавел, който вече излежава присъда от 3,5 години за публично изгаряне на Корана пред джамия. Новите обвинения срещу него се основават на твърдения, че през 2023 г. е заснел влак с военно оборудване и военни самолети и е изпратил видеото на представител на украинската агенция за сигурност. Ако бъде признат за виновен, той може да бъде осъден на доживотен затвор.

