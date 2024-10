Т оварен влак излезе от релсите си в района на Белгород, граничещ с Украйна, съобщиха местните власти.

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков публикува в Telegram, че локомотив и празни товарни вагони са дерайлирали в района на Нови Оскол малко преди полунощ във вторник поради "незаконна намеса в железопътните операции".

(Видеото е архивно: Киев: Русия не напредва към Покровск)

Той каза, че службите за спешна помощ са се отзовали и че няма жертви, а пътническите влакове са пренасочени.

Той добави, "Информацията за последствията се изяснява"

Гладков не даде причина за инцидента, но атаките срещу инфраструктурата на Белгород се случват често, като официални лица обвиняват или украинските сили, или проукраинска опозиция.

При друг необясним инцидент видео, публикувано в канала Astra Telegram на 15 юли, показва димящите останки от дерайлирал влак близо до завода за добив и преработка Лебедински в белгородския град Стари Оскол.

Предишния ден Астра съобщи, че девет железопътни вагона, превозващи зърно, са дерайлирали в град Лиски, почти на 400 мили южно от Москва, във Воронежска област.

По-рано през юли товарен вагон дерайлира на жп гара в Московска област, която е част от железопътната мрежа Октябрьская, свързваща столицата на Русия с нейния северозапад. Инцидентът е станал по време на маневрена работа, съобщиха руски медии.

На 26 юни девет от 14 вагона дерайлираха в руската северна република Коми, убивайки трима души и ранявайки около 40 други. Руските железници не свързват инцидента със саботаж, заявявайки, че вероятно е причинен от проливни дъждове, отмиващи част от релсите, предаде Асошиейтед прес.

На 9 юни пет резервоара за гориво дерайлираха близо до пристанището Уст-Луга в Ленинградска област, където се намира един от най-големите петролни терминали в Русия, според канала Rozpartizan Telegram.

