Руски дронове атакуваха Запорожие, има жертва и много ранени

У краинският град Запорожие бе подложен на пет атаки с дронове в сряда вечер, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в приложението Телеграм. (*Видеото е архивно!)

Среднощна руска атака срещу Киев, има жертви

"В резултат на атаката избухна пожар в един от районите на града", гласи съобщението на Иван Федоров.

Първоначално данни за пострадали нямаше, но впослествие Фьодоров съобщи за 16 ранени. Сред тях има двумесечно дете, 5 души са в тежко състояние. Сутринта вече стана ясно, че ранените са 25 души, а 1 е загинал.

Траур в Запорожка област, ранените са вече 113

Russia struck Zaporizhzhia with 5 Shahed drones, the regional governor reports. The attack caused a fire in one of the city’s districts. Preliminary reports indicate no casualties, awaiting more info. pic.twitter.com/fXvHaRkBCT