Русия си назначи "кмет" на Мелитопол

Р усия назначи Галина Данилченко за "временен кмет" на окупирания южен украински град Мелитопол, предаде БТА.

Това е първото по рода си назначение от началото на руската инвазия в Украйна на 24 февруари.

Кметът на Мелитопол Иван Фьодоров бе задържан в петък от руските въоръжени сили. Украйна определи това като отвличане.

"Генералната прокуратура" на провъзгласената от проруските сепаратисти в Източна Украйна Луганска народна република съобщи, че е завела наказателно дело срещу Фьодоров по подозрения, че е "оказвал финансова и друга помощ" на украинската националистическа организация "Десен сектор" за "извършването на терористични престъпления срещу мирните жители на Донбас".

В биографията на Фьодоров обаче няма данни за каквито и да е връзки с украинските националисти. През последните години той е обвиняван в корупция и злоупотреби, но не и в участие във войната в Донбас. Избран е с подкрепата на бизнес партията на бившия украински президент Петро Порошенко "Солидарност". По всичко изглежда, че т. нар. "наказателно дело" е просто начин Русия да легализира смяната на властта в Мелитопол.

Галина Данилченко досега е била депутат в градския съвет на Мелитопол от украинската проруска партия "Опозиционна платформа - За живота".

Данилченко призова местните жители да "се приспособят към новата реалност".

„В Мелитопол има хора, които ще се опитат да дестабилизират ситуацията и да провокират агресия”, предупреди тя.

Данилченко планира да създаде комитет, който да решава проблемите в града с население от около 150 хиляди души.

Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Жозеп Борел разкритикува остро Русия за задържането на кметовете на Мелитопол и на друг украински град в южната Запорожка област - Днепрорудное. Тези отвличания са "поредната атака срещу демократичните институции в Украйна", написа днес в Туитър Борел.

Той обвини Русия, че се опитва да изгради "незаконни алтернативни властови структури" в Украйна.

The EU strongly condemns the kidnapping of the mayors of Melitopol and Dniprorudne by Russian armed forces.



It is yet another attack on democratic institutions in #Ukraine and an attempt to establish illegitimate alternative government structures in a sovereign country.