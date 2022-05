Русия: Ще изгоним западните репортери, ако YouTube блокира брифингите ни

Р уското външно министерство заяви днес, че репортери от западни страни ще бъдат изгонени от Русия, ако YouTube блокира достъпа до брифингите на неговата говорителка, предаде "Ройтерс".

Мария Захарова, която провежда ежеседмични брифинги за руската външна политика, включително и за военната интервенция в Украйна, каза, че външното министерство е предупредило YouTube да не блокира съдържание с нейно участие.

