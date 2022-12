Докъде стигат спекулациите за здравето на Путин и кой може да го замени?

О т 24 февруари насам очите и ушите на целия свят са вперени в новините от Украйна. Докато войната в страната продължава с пълна сила, дойде дългоочаквано изявление от страна на Русия. Службата за преса и информация към президентството на Руската федерация направи изявление по повод твърденията за здравословното състояние на Путин.

Отблъскващи, зловещи и недоказуеми: Слуховете за здравето на Путин

От първия ден на войната досега бяха направени десетки твърдения за здравето на Путин. Последната информация за руския лидер беше, че е паднал по стълбите. Според твърдението, основано на източници в Кремъл, след преглед е установено натъртване в областта на опашната кост и меките тъкани. От същия източник става ясно, че руският лидер е бил прегледан, за да се види дали здравословен проблем е причината за въпросната ситуация.

Седмици по-късно Русия нарушава за първи път мълчанието по отношение на здравето на Путин.

Bloated face, hand strangely gripping the the arm chair, nervous foot movement, overall disfigured. He is dissolving. pic.twitter.com/zqaMvB2SrS

Службата към президентството на Руската федерация даде следния отговор на зададения въпрос за инцидента: "По отношение на въпросното запитване можем да кажем, че то е напълно невярно“.

През последните седмици агент от руската държавна агенция за вътрешна сигурност, Федералната служба за сигурност (ФСБ), разкри оставащото време, което лекарите са определили на Путин.

Според твърдението, изнесено от британския вестник „Mirror“, лекарите са дали на руския лидер максимален живот от 3 години.

Макар името на източника да се пази в тайна от съображения за сигурност, зрението на Путин също е претърпяло сериозен спад поради заболяването му. В изявлението си пред вестника руският агент дава следните изявления: 'Той се нуждае от листчета с всичко, написано с главни букви, за да прочете какво ще каже, когато е по телевизията. Буквите, написани на тези хартийки, са толкова големи, че на всяка страница има само по няколко изречения. Състоянието на очите му сериозно се влошава".

В документи, публикувани по-рано от базираната в Русия изследователска платформа "Проект", се твърди, че по време на посещения при Путин на прага се намират поне 5 различни лекари.

В същите документи е включено твърдението, че " Евгений Селиванов, който е специалист по рак на щитовидната жлеза, винаги е до руския лидер".

Според документите, публикувани от изследователската компания, на която е забранено да публикува в Русия, Кремъл отрича това. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи документите като "фантазия" и подчерта, че съдържащите се в тях твърдения не отразяват истината.

Кой може да замени Путин?

Russian President Vladimir Putin has fallen down several stairs causing him to "involuntarily defecate" due to the "cancer affecting his stomach and bowels," the Telegram Channel reports.https://t.co/bC87tDxoXv