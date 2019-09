Д нес беше направена безпрецедентна размяна на затворници между Русия и Украйна. Бяха разменени общо 70 души.

Сред освободените е украинският режисьор Олег Сенцов, чиито арест в Русия провокира глобален отзвук. Освобождаването на Сенцов беше приветствано от председателя на Европейския парламент Давид Сасоли и от германския канцлер Ангела Меркел.

Освен режисьора, Русия пусна и 24-мата украински моряци, задържани миналата година край Крим.

Същевременно, въпреки натиска от страна на Холандия, Украйна освободи Владимир Цемах.

Той беше задържан във връзка със свалянето на самолет на малайзийските авиолинии от ракетен комплекс БУК през 2014 г. Цимах по онова време е командвал службата за противовъздушна отбрана в град „Снежное”. Там координирал доставките на ПВО системи и боеприпаси от Русия.

Холандия оказа сериозен натиск върху Киев да не предава на Кремъл ключов свидетел по делото за свалянето на малайзийския самолет над Украйна и съжалява, че той все пак е бил предаден, заяви холандски правителствен източник.

Холандското правителство е влязло в контакт с украинските власти „няколко пъти на много високо ниво” в опит да предотврати предаването на Цемах.

Малайзийският „Боинг” беше свален над Източна Украйна на път от Амстердам за Куала Лумпур с руска ракета БУК през юли 2014 година. Загинаха всичките 283 души на борда.

It is with relief and profound joy that I learnt today of the release of Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov. He resisted injustice with dignity and stood up for democracy and human rights. I look forward to being able to hand him Parliament's #SakharovPrize in person soon pic.twitter.com/riy7EruWI3