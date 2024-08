Помощник на Владимир Путин: Русия не е готова за мирни преговори с Киев

П омощник на руския президент Юрий Ушаков заяви днес, че Москва не е готова да преговаря за мир с Украйна, като се има предвид нападението на Киев срещу руската Курска област, но че Русия не оттегля по-ранните си предложения за мир, предаде Ройтерс.

"Предвид тази авантюра на този етап няма да разговаряме“, заяви представителят на Кремъл, цитиран от ТАСС, пред канал „Шот“ (SHOT) в "Телеграм", отговаряйки на въпрос за възможността за преговори.

