Русия използвала „вакуумни“ бомби в Украйна

Р уските войски са използвали на 4 март тежки огнехвъргачни системи ТОС-1А в украинската Черниговска област, съобщи на 9 март „Звезда“ – телевизията на военното министерство.

Русия потвърди, че употребява в Украйна

термобарични оръжия с разрушителен ефект,

познати също като „вакуумни бомби“, реагира същия ден чрез Туитър британското министерство на отбраната, цитирано от Би Би Си (BBC) и украински медии. Посланичката на Украйна в САЩ Оксана Маркарова също обвини Русия, че използва тези боеприпаси при своето нахлуване.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



🇺🇦 #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD