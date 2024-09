Русия атакува Киев с дронове, повреден е газопровод

Р усия нанесе тази нощ удар с дронове по украинската столица, като причини щети на гражданска инфраструктура, съобщиха представители на властите в Киев, цитирани от Ройтерс.

Над града бяха забелязани над дузина бойни дронове иранско производство, повечето от които бяха свалени, заяви ръководителят на местната военна администрация Серхий Попко.

⚡️At night, the 🇺🇦Ukrainian military shot down 66 of 78 🇷🇺Russian Shahed 136/131 kamikaze drones and 4 Kh-59/69 guided air missiles. Another 8 drones were lost in location pic.twitter.com/KZTvsJVrd1