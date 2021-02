Румъния обяви, че започва добив на газ в Черно море

К омпанията "Блек сий ойл енд газ" (Black Sea Oil & Gas) ще започне през ноември добив на природен газ по своя проект на стойност 600 милиона долара, обяви във вторник директорът на компанията Марк Бийкъм. Той обаче допълни, че по-нататъшният напредък по проекта зависи от отказа от спорните такси в закона за експлоатация на залежите, съобщи Ройтерс.

Откриха природен газ в румънския шелф на Черно море

Допълнителни такси за проекти в акваторията бяха въведени преди две години от предишното лявоцентристко правителство. Промяната на законодателството засегна производителите на газ, които през последните години похарчиха милиарди долари, за да подготвят извличането на природен газ от териториалната зона на Румъния в Черно море, отбелязва Ройтерс.

Газ в Черно море: каква е истината за новото турско находище

Критици предупредиха, че заради тези промени намалява възможността Румъния да получи достъп до залежи, които биха могли да диверсифицират снабдяването с газ на региона и биха помогнали на страната да се откаже от въглищата.

Компанията "Блек сий ойл енд газ" продължи със своя проект за извличане на природен газ, оценяван на десетки милиарди кубични метра, надявайки се, че новото дясноцентристко правителство в Букурещ ще премахне таксите преди ноември.

"Имаме този перфектен проект, изключително ценен от ЕС. Проектът на "Блек сий ойл енд газ" има срок на живот 10-15 години, а около неговата инфраструктура може да бъдат развити проекти за възобновяема енергия", заяви Марк Бийкъм.

Пред румънската телевизия Бе 1(В 1) в понеделник румънският министър на енергетиката Вирджил Попеску заяви, че тази година ще започне експлоатацията на природен газ в Черно море и посочи, че "първата молекула румънски газ от Черно море" ще бъде извадена от периметъра Аурора от компанията "Блек сий ойл енд газ". Министърът каза също, че законът, който регламентира експлоатацията на залежите, ще бъде преразгледан тази година.

'@Blackseaoilgas controlled by private equity firm Carlyle Group LP , has pressed ahead with its project to extract an estimated 10 billion cubic metres of #gas, believing the new centre-right government will scrap the tax before November.'https://t.co/9ZqehAWwYd