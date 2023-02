Роджър Уотърс изнесе реч пред ООН по покана на Русия

С ъоснователят на "Пинк Флойд" Роджър Уотърс беше разкритикуван от Украйна, след като заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че нахлуването на Русия в съседната страна "не е било непровокирано", предава БГНЕС.

79-годишният Уотърс, който и преди това е предизвиквал спорове с позицията си за войната, беше поканен от Москва да говори пред 15-членния Съвет.

Дипломатически скандал между САЩ и Русия за ООН

"Нахлуването в Украйна от страна на Руската федерация беше незаконно. Осъждам я по възможно най-категоричен начин", заяви британският музикант чрез видеоклип.

След това обаче Уотърс намекна, че вина за това има и Киев.

"Също така руската инвазия в Украйна не беше непровокирана. Така че аз също осъждам провокаторите по възможно най-категоричен начин", каза той и призова за незабавно прекратяване на огъня.

Русия с молба към Роджър Уотърс от Pink Floyd

Посланикът на Украйна в ООН отвърна на удара, като използва заглавието на една от най-известните песни на Флойд.

"Колко тъжно е за бившите му фенове да видят как той приема ролята само на тухла в стената (just a brick in the wall), стената на руската дезинформация и пропаганда", каза Сергей Кислица.

Представителят на Киев дори се позова на гигантското надуваемо розово прасе, което присъства на много от концертите на прогресивната рок група.

Той заяви, че е изненадан, че басистът не е уредил то да плава в залата на Съвета за сигурност.

"Какво можеше да бъде този път, г-н Уотърс? Прасета със свастики и сърп и чук?" Кислица попита по време на сюрреалистичната дискусия.

Съветът е провел множество дебати по войната, но не е успял да предприеме никакви действия поради ветото на Русия.

"Ако това е беззъба камара, мога да отворя голямата си уста от името на гласовете, без да се страхувам, че ще ми отхапят главата", каза Уотърс.

Русия поиска срещата, за да обсъди оръжията, доставяни на Украйна от Запада.

Заместник-посланикът на САЩ Ричард Милс заяви за Уотърс: "Макар че със сигурност признавам впечатляващите му качества като изпълнител, квалификацията му да говори пред нас като експерт по въпросите на контрола над въоръженията или европейската сигурност, за мен не е толкова очевидна."

Руският посланик Василий Небензя приветства участието на човека, когото нарече "един от най-изтъкнатите активисти на съвременното антивоенно движение".

През септември миналата година Уотърс беше обявен за персона нон грата от полския град Краков, след като концертите му там бяха прекратени заради позицията му за войната.

През същия месец Уотърс написа отворено писмо, в което заяви, че Западът трябва да спре да доставя оръжия на Киев, обвини президента Володимир Зеленски, че е допуснал "краен национализъм" в Украйна, и го призова да "сложи край на тази смъртоносна война".

Тази седмица авторката на песни на Пинк Флойд Поли Самсън, съпруга на члена на групата Дейвид Гилмур, нарече Уотърс "антисемит" и "апологет на Путин" в Туитър.

Уотърс отговори, като публикува изявление в Туитър, в което се казва, че "напълно отхвърля" обвинението на Самсън.

Миналата година Пинк Флойд се събраха отново, но без Уотърс, за да издадат сингъл в подкрепа на Украйна.