Рюте: Нидерландия ще достави в Украйна 18 изтребителя Ф-16

Н идерландия ще достави в Украйна 18 изтребителя Ф-16, за да ѝ помогне да се справи с руската инвазия, съобщи днес нидерландското правителство, цитирано от Ройтерс.

The Netherlands will deliver 18 F-16 aircraft to Ukraine, Dutch Prime Minister Mark Rutte confirmed during a phone call to President Volodymyr Zelensky on Dec. 22.https://t.co/wilnAp7una