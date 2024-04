Риши Сунак се извини за избора си на маратонки (СНИМКИ)

Т ова беше снимката, която предизвика предупреждения за "смъртта" на една популярна модна тенденция: министър-председателят в чифт бели кецове Adidas, съчетани с панталон и бяла риза.

GQ го обвини, че е "съсипал" една "вечно готина маратонка", а други списания побързаха да предложат списъци с алтернативни маратонки, след като Риши Сунак "уби" култовият модел Adidas Sambas.

Сега той поднася "пълни извинения на общността".

The so-called disunited kingdom was brought together in collective horror and mild revulsion after Rishi Sunak wore a pair of white Adidas Sambas during an interview to promote his tax policies. pic.twitter.com/oEP1mKvS5n

Във видеоклип, публикуван в социалните медии миналата седмица, Сунак - който твърди, че е "дългогодишен почитател" на марката - е показан с белите маратонки по време на интервю на Даунинг стрийт.

Според Adidas моделът е "легендарна обувка с богата история".

През последните години те бяха възприети от модерните жени - милениали и представителки на поколението Z, които ги съчетават с летни рокли и кожени якета.

Но, както пише историкът на обувките Елизабет Семмелхак в The Telegraph, това може да се окаже "смъртоносният удар" за ретро обувките.

В сряда министър-председателят за пръв път призна за вълнението.

"Поднасям пълни извинения на общността", каза той пред радио LBC.

"Но в своя защита ще кажа, че нося маратонки Adidas, включително Sambas - и други, всъщност - от много, много години".

"Първият чифт брат ми купи за мен преди много, много години - първият ми чифт маратонки Adidas като коледен подарък. Оттогава не съм поглеждал назад. Така че съм дългогодишен почитател."

Той добави: "Този чифт [във видеото] си купих за случая, но от много дълго време имам маратонки Adidas."

Но Сунак, който се сблъска и с въпроси за късата дължина на панталоните си, заяви, че се чувства "заинтригуван и се забавлявам от вниманието, което се отделя на това, което нося".

Това не е първият случай, в който министър-председателят на Великобритания попада в заглавията на вестниците заради обувките си.

Rishi Sunak has apologised to Adidas fans but says he won't stop wearing their trainers. Although at least he managed to stop the boots pic.twitter.com/9PnMMMGeBa