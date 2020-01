Революция във Финландия, 6-часов работен ден, 4 -дневна седмица

Н овият министър-председател на Финландия призова за въвеждането на четиридневна работна седмица и шестчасов работен ден.

Санна Марин, която е на 34 години и е най-младият държавен глава в света, заяви, че това ще позволи на работниците да прекарват повече време със семействата си.

В правителството на Финландия освен нея има още 4 жени, три от които са на възраст под 35 години.

„Вярвам, че хората заслужават да прекарват повече време със семействата си, любимите си, хобитата си и други аспекти на живота, като културата”, заяви Марин и добави: „Това може да бъде следващата стъпка за нас в професионалния живот”.

Преди Марин да стане премиер, тя заемаше длъжността министър на транспорта на Финландия.

Марин от много време се застъпва за по-кратки работни седмици, с цел да се подобри качеството на живота и производителността на труда на работниците.

В момента във Финландия е нормално да се работи по осем часа на ден, пет дни в седмицата.

Предложението на Марин бе приветствано с ентусиазъм от министъра на образованието Ли Андерсон, лидер на Левия алианс.

Тя посочи: „Важно е да се позволи на финландските граждани да работят по-малко. Това не е въпрос на управление в женски стил, а предлагане на помощ и спазване на обещанията към избирателите”.

В съседна Швеция през 2015 г. беше извършен временен експеримент с въвеждане на шестчасов работен ден. Резултатите показаха, че служителите са по-щастливи, по-мотивирани и по-продуктивни.

През ноември в Япония гигантът „Майкрософт” предприе смел ход, за да подобри баланса между професионалния и личния живот, като въведе тридневен уикенд за своите служители. Резултатите показаха, че производителността се е повишила с изумителните 39,9 на сто.

