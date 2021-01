Рекордни студове сковаха Испания след снежната буря

И спания регистрира тази нощ рекордно ниски температури, като живакът падна до минус 25,4 градуса по Целзий, което затрудни снегопочистването, особено в столицата Мадрид, където много пътища останаха блокирани, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Голяма част от централните и източни райони на страната днес все още са покрити със сняг след преминаването на невиждана снежна буря. Наречена Филомена, тя причини също проливни дъждове в други части от Испания.

Бурята взе шест жертви, отбелязва ДПА.

Последните две жертви са бездомници, които бяха открити мъртви в Барселона, съобщиха местните власти. Огледът на телата им показва признаци на хипотермия.

Живакът падна до минус 25,4 градуса в село в област Арагон, североизточно от Мадрид, съобщи метеорологичната служба АЕМЕТ. Тя нарече температурите "исторически".

Madrid and large parts of Spain have been brought to a standstill by a deadly winter storm that blanketed the capital in the worst snowfall for 50 years https://t.co/yC0d2zvU57