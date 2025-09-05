Свят

Разкриха причината за смъртта на паранормален изследовател, починал след среща с обсебената кукла Анабел

Дан Ривера почина на 13 юли, един ден след събитие с участието на прочутата кукла

5 септември 2025, 11:21
Източник: Getty Images

П ричината за смъртта на паранормалния изследовател, чието тяло беше намерено през юли след събитие в Гетиърсбърг, Пенсилвания, на което беше показвана прочутата кукла Анабел, вече е установена, съобщава People.

Дан Ривера, ветеран от армията и старши водещ изследовател в базираното в Кънектикът Общество за паранормални изследвания на Нова Англия, почина на 13 юли, един ден след събитие с предполагаемо обсебената кукла, която отдавна е част от ужасни истории.

Франсис Дътроу, съдебен лекар на окръг Адамс, заяви в четвъртък, 4 септември, че причината за смъртта на Ривера е проблем със сърцето и е определена като естествена.

„Г-н Ривера имаше известни сърдечни проблеми, които съответстват на находките. Също така е потвърдено, че Анабел не е била в стаята по време на смъртта му“, каза Дътроу.

Отчет на полицията на Пенсилвания от 13 юли описва условията, при които е намерен 54-годишният Ривера.

„Спешна помощ в Гетиърсбърг реагира на сигнал за починал мъж в хотел в Страбан Тауншип, окръг Адамс. Починалият беше намерен в хотелската си стая от служители. На мястото не е наблюдавано нищо необичайно или подозрително.“

Ривера бил с колеги сутринта на събитието, но се почувствал зле и се върнал в стаята си, според Дътроу, макар че не е ясно с какво е бил болен.

По време на смъртта си Ривера бил на турне в Гетиърсбърг, за да покаже Анабел, която Обществото за паранормални изследвания на Нова Англия описва като „демонично обсебена“.

Според обществото, произходът на Анабел датира от 1968 г., когато куклата е подарена на студентка медицинска сестра. Тя я взела вкъщи, където живеела със съквартирантка.

„Почти веднага, съквартирантките забелязали странни явления с куклата и били въведени при медиум, който им казал, че куклата е населена от духа на младо момиче на име Анабел. Двете съквартирантки се опитали да приемат духа на куклата и да го угодят, само за да получат отмъщение и насилствени реакции.“

Съпругът и съпругата Ед и Лорейн Уорън, които основали обществото, по-късно преместили Анабел от дома и я съхранили в стъклена кутия „за да се съдържа злонамерената същност“, където тя остава и до днес.

5 филма за зли кукли, които оживяват
5 снимки
зловеща кукла
зловеща кукла
проклятие черна магия вуду кукла
кукла манекен

Анабел и Уоръните вдъхновили филмовата поредица на ужасите „Заклинанието“.

Харисън Джоунс, журналист от Hanover, Пенсилвания, посетил турнето ден преди смъртта на Ривера, разказва, че Ривера му се сторил „изключително добър и приветлив човек, и сърцето ми се къса за семейството и колегите му“.

Джоунс се присъединил към групата и заснел снимки и видео, докато Ривера говорел с посетителите за куклата.

„Г-н Ривера, заедно с друг изследовател на NESPR, Уейд Кърби, разказаха на групата за историята на Анабел и опита си с куклата. Г-н Ривера говори за това как е изградил случая, че Аннабел се е вселила в него самия и как е проектирал много аспекти според вярата си.“

Джоунс казал, че не е говорил много с Ривера, но изследователят го попитал дали е получил необходимото от посещението си и дали е направил добри снимки по време на тура.

На 14 юли, докато Джоунс работел по своя репортаж, научил, че Ривера е починал.

„Беше ясно, че смъртта му веднага ще предизвика интензивни противоречия и ще се превърне в част от паранормалната легенда, без значение какво се каже. Но в моето отразяване се концентрирах главно върху човешкия живот, загубен в центъра на тази трагична новина – г-н Ривера, който е посветил толкова много време и усилия в споделянето на любовта си към паранормалното.“

В предишно изявление Обществото за паранормални изследвания на Нова Англия спомена Ривера като не само „важна част от екипа ни повече от десетилетие, но и дълбоко състрадателен, лоялен и отдаден приятел“.

„Страстта на Дан към паранормалното беше основана на искрено желание да образова, помага и свързва с другите, било то чрез социални медии, конвенции или разследвания с местни семейства, търсещи разбиране и мир. Разбираме, че работата на Дан е вдъхновила много хора, но преди всичко той беше баща, отдаден съпруг и верен приятел, който значеше много за най-близките си. От уважение към семейството му, любезно молим за личното им пространство, докато скърбят за тази огромна загуба.“

Дан Ривера Анабел Паранормален изследовател Смърт Естествена смърт Обсебена кукла Гетиърсбърг Общество за паранормални изследвания на Нова Англия Ед и Лорейн Уорън Заклинанието
