Разкриха причината за смъртта на паранормален изследовател, починал след среща с обсебената кукла Анабел

П ричината за смъртта на паранормалния изследовател, чието тяло беше намерено през юли след събитие в Гетиърсбърг, Пенсилвания, на което беше показвана прочутата кукла Анабел, вече е установена, съобщава People .

Дан Ривера, ветеран от армията и старши водещ изследовател в базираното в Кънектикът Общество за паранормални изследвания на Нова Англия, почина на 13 юли, един ден след събитие с предполагаемо обсебената кукла, която отдавна е част от ужасни истории.

Франсис Дътроу, съдебен лекар на окръг Адамс, заяви в четвъртък, 4 септември, че причината за смъртта на Ривера е проблем със сърцето и е определена като естествена.

„Г-н Ривера имаше известни сърдечни проблеми, които съответстват на находките. Също така е потвърдено, че Анабел не е била в стаята по време на смъртта му“, каза Дътроу.

Отчет на полицията на Пенсилвания от 13 юли описва условията, при които е намерен 54-годишният Ривера.

„Спешна помощ в Гетиърсбърг реагира на сигнал за починал мъж в хотел в Страбан Тауншип, окръг Адамс. Починалият беше намерен в хотелската си стая от служители. На мястото не е наблюдавано нищо необичайно или подозрително.“

Ривера бил с колеги сутринта на събитието, но се почувствал зле и се върнал в стаята си, според Дътроу, макар че не е ясно с какво е бил болен.

По време на смъртта си Ривера бил на турне в Гетиърсбърг, за да покаже Анабел, която Обществото за паранормални изследвания на Нова Англия описва като „демонично обсебена“.

Според обществото, произходът на Анабел датира от 1968 г., когато куклата е подарена на студентка медицинска сестра. Тя я взела вкъщи, където живеела със съквартирантка.

„Почти веднага, съквартирантките забелязали странни явления с куклата и били въведени при медиум, който им казал, че куклата е населена от духа на младо момиче на име Анабел. Двете съквартирантки се опитали да приемат духа на куклата и да го угодят, само за да получат отмъщение и насилствени реакции.“

Съпругът и съпругата Ед и Лорейн Уорън, които основали обществото, по-късно преместили Анабел от дома и я съхранили в стъклена кутия „за да се съдържа злонамерената същност“, където тя остава и до днес.

Анабел и Уоръните вдъхновили филмовата поредица на ужасите „Заклинанието“.

Харисън Джоунс, журналист от Hanover, Пенсилвания, посетил турнето ден преди смъртта на Ривера, разказва, че Ривера му се сторил „изключително добър и приветлив човек, и сърцето ми се къса за семейството и колегите му“.

Джоунс се присъединил към групата и заснел снимки и видео, докато Ривера говорел с посетителите за куклата.

„Г-н Ривера, заедно с друг изследовател на NESPR, Уейд Кърби, разказаха на групата за историята на Анабел и опита си с куклата. Г-н Ривера говори за това как е изградил случая, че Аннабел се е вселила в него самия и как е проектирал много аспекти според вярата си.“

Джоунс казал, че не е говорил много с Ривера, но изследователят го попитал дали е получил необходимото от посещението си и дали е направил добри снимки по време на тура.

На 14 юли, докато Джоунс работел по своя репортаж, научил, че Ривера е починал.

„Беше ясно, че смъртта му веднага ще предизвика интензивни противоречия и ще се превърне в част от паранормалната легенда, без значение какво се каже. Но в моето отразяване се концентрирах главно върху човешкия живот, загубен в центъра на тази трагична новина – г-н Ривера, който е посветил толкова много време и усилия в споделянето на любовта си към паранормалното.“

В предишно изявление Обществото за паранормални изследвания на Нова Англия спомена Ривера като не само „важна част от екипа ни повече от десетилетие, но и дълбоко състрадателен, лоялен и отдаден приятел“.

„Страстта на Дан към паранормалното беше основана на искрено желание да образова, помага и свързва с другите, било то чрез социални медии, конвенции или разследвания с местни семейства, търсещи разбиране и мир. Разбираме, че работата на Дан е вдъхновила много хора, но преди всичко той беше баща, отдаден съпруг и верен приятел, който значеше много за най-близките си. От уважение към семейството му, любезно молим за личното им пространство, докато скърбят за тази огромна загуба.“