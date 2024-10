Б лизо три четвърти от руските войници умират поради една причина, показва проучване, проведено от военни лекари.

Военномедицинско списание изследва фаталните наранявания, с които се сблъскват руските военнослужещи в „съвременен въоръжен конфликт“, като разглежда както тези, които са били убити на бойното поле, така и тези на доболничния етап на евакуация.

Констатациите, съобщени от руската информационна служба „Вьорстка“, показват, че 74,5% от смъртните случаи се дължат на експлозии.

На второ място с 14,7% са смъртните случаи, причинени от огнестрелни наранявания с леко стрелково оръжие, като преобладаващата част от инцидентите (83,7 %) са от единични рани.

Малко над четири процента от смъртните случаи се дължат на термични наранявания. Други причини за смърт са били от наранявания с нож, асфиксия (спиране на дишането, в резултат на което възниква недостатъчно обогатяване на кръвта с кислород, водещо до кислороден глад в тъканите - бел.ред.), удавяне, отравяне и състояния като сърдечна недостатъчност.

От “Вьорстка” заявяват, че в констатациите не се споменава директно войната в Украйна, но изследователите пишат за наранявания от ракети М30А1, които доставените от САЩ HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) са били използвани от украинските сили за борба с руската агресия.

