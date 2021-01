Намериха черните кутии на разбилия се индонезийски самолет

О ткриха черните кутии на катастрофиралия самолет на индонезийската авиокомпания "Шривиджая еър", съобщи AFP, цитирана от РИА Новости.

Преди това беше локализирано вероятното място за катастрофа на лайнера в Яванско море. Според спасителите останките се намират на дълбочина 23 метра.

По-рано Индонезия засече сигнали, за които се предполагаше, че идват от черната кутия на самолета.

Боинг 737-524 на "Шривиджая еър" катастрофира в събота. Няколко минути след излитането си от летището в Джакарта той изчезна от екраните на радарите и след това падна във водата близо до остров Лаки.

Самолетът не е подал авариен сигнал, съобщиха от Администрацията за търсене и спасяване на Индонезия.

Пътнически самолет се разби в Индонезия

Разбилият се Боинг 737-524 (Boeing 737-524) е попаднал в зона на силна турбулентност при излитането, заяви пред журналисти днес говорителят на Агенцията по метеорология, климат и геофизика Дани Септиади, цитиран от ТАСС. Според спътникови данни в момента на излитането в радиус от 15 км е имало голяма облачност, силен валеж и гръмотевична буря, посочи говорителят. По думите му всички самолети в района би трябвало да са изпитали силна турбулентност.

Септиади отбеляза също така, че видимостта е била около 2 км и при излитането и при кацането на летището в Джакарта.

Спасителите по-рано откриха и отломки от самолета.

Открити бяха и фрагменти от телата на пътници, намирали се на борда на самолета, които предстои да бъдат сравнени с ДНК на роднини.

В района на катастрофата бяха изпратени 10 кораба и 40 водолаза, които започнаха да претърсват предполагаемото място на падането.

Според авиокомпанията на борда е имало 62-ма души - 56 пътници и шестима членове на екипажа. Всички те са индонезийци.

Its search and rescue agency chief says this could be the black box. #FMTNewshttps://t.co/4cQIzqhrK9