Първа жертва на коронавируса в САЩ, над 1000 са заразените в Италия

В ластите на щата Вашингтон потвърдиха, че един човек е станал жертва на коронавируса, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Това е първият смъртен случай на територията на САЩ, дължащ се на новия вирус Ковид-19. Засега не са известни повече подробности.

