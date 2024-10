Путин ще се срещне с ръководителя на ООН Антониу Гутериш днес

Р уският президент Владимир Путин ще разговаря днес с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш. Разговорът ще се състои в рамките на срещата на върха на БРИКС, като това ще е първата среща между Путин и Гутериш след началото на руската офанзива в Украйна, предаде Франс прес.

В края на форума на БРИКС в Казан Путин ще има седем двустранни срещи, включително с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, заяви на брифинг в Москва днес дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков.

UN Secretary-General Antonio Guterres @antonioguterres has been heavily criticized for traveling to Russia. Today he is meeting with Vladimir Putin. But isn't this the result of Kyiv and Moscow refusing to negotiate? If we do not speak, they will speak for us. Guterres' deputy… pic.twitter.com/TBEe4NNFi2