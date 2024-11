Путин поздрави сръбския режисьор Емир Кустурица по случай 70-годишнината му

Р уският президент Владимир Путин поздрави сръбския режисьор Емир Кустурица по случай 70-ия му рожден ден.

Съветникът на руското посолство в Сърбия Наталия Клищенкова прочете на глас поздравлението на Путин към режисьора, съобщи РТС.

„Уважаеми г-н Кустурица! Сърдечно Ви поздравявам за седемдесетия Ви рожден ден. Смел човек, многостранен талант, истински артист – Вие с право спечелихте славата на един от най-известните режисьори на нашето време, Вие се утвърдихте като търсен актьор, музикант и писател, автор на нетрадиционни творчески проекти.

С вашите талантливи творби вие написахте блестяща страница в историята на световното изкуство. Особено подчертавам Вашата активна обществена позиция и огромния Ви принос за реализирането на значими инициативи в хуманитарната сфера, насочени към укрепване на доверието и взаимното разбирателство между народите.

Желая Ви здраве, вдъхновение и нови успехи“, се посочва в поздравлението на руския президент.

Кустурица каза, че ще благодари лично на Путин, когато го види на живо.

