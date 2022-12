Олаф Шолц: Путин не изпълни нито една от целите си в Украйна

"Европейският съюз е единен в подкрепата си за Украйна", заяви канцлерът на Германия Олаф Шолц.

"Всеки, който си мисли, че може да подкопае ценностите на ЕС, с които всяка държава членка се е ангажирала, като блокира неговата външна политика и политиката за сигурност, ще се провали в този опит", каза днес Шолц в Бундестага.

⚡️ Scholz: 'We will keep providing financial, humanitarian and military support to Ukraine.'



Speaking at the Bundestag on Dec. 14, German Chancellor Olaf Scholz noted that Vladimir Putin miscalculated in his war, having underestimated Ukrainians' bravery and EU's will to fight.