Журналистка нарече Джо Байдън „психически лабилен“

А дминистрацията на Джо Байдън разкритикува Fox News в понеделник, след като водещата Рейчъл Кампос-Дъфи обвини първата дама Джил Байдън, че е провалила САЩ като е позволила на Джо Байдън да се кандидатира за президент.

Прессекретарят на Джил Байдън Майкъл Роса написа в профила си в Туитър, че „това е отвратително“ и се надява от Fox News да се извинят на първата дама.

This is disgusting. @RCamposDuffy and @FoxNews know better. They can do better and their viewers deserve better. I hope they'll apologize to the First Lady and leave this kind of talk in the🗑️where it belongs. https://t.co/emBFCwKDiV