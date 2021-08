Принц Хари призова ветераните от войната в Афганистан да подкрепят своите бойни другари

Б ританският принц Хари призова ветераните от войната в Афганистан да предлагат един другиго морална подкрепа на фона на превземането на властта в страната от бойци на радикалното движение "Талибан", съобщи ТАСС, като цитира съобщение от канцеларията на британския принц.

В разпространеното изявление се съдържа обръщение към "членовете на военната общност да предложат помощ на своите бойни другари", които приемат болезнено случващото се в Афганистан.

