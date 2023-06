Пригожин: "Вагнер" се връща в базите си

О снователят на "Вагнер" Евгений Пригожин публикува нов аудиозапис в събота, в който твърди, че е наредил на бойците си да прекратят настъплението към Москва и да се върнат в базите си, предаде Си Ен Ен.

"Ние обръщаме нашите колони и се връщаме обратно нашите полеви лагери, в съответствие с плана", казва Пригожин.

Пригожин обяви, че не е тръгнал против Путин

"Те щяха да унищожат "Вагнер". Излязохме на 23 юни на "Марш за правосъдие". За един ден изминахме близо 200 км към Москва. През това време не проляхме нито капка от кръвта на нашите бойци. Сега настъпи моментът, в който може да се пролее кръв. Ето защо, осъзнавайки цялата отговорност за това, че от едната страна ще се пролее руска кръв, ние обръщаме нашите колони," каза Пригожин.

Съобщението идва след като Беларус обяви, че президентът ѝ Александър Лукашенко е постигнал сделка с шефа на "Вагнер" да спре марша му към Москва.

"Тази сутрин руският президент Владимир Путин информира беларуския си колега за ситуацията в Южна Русия с частната военна компания", посочиха от Минск и поясниха: "Държавните глави се договориха за съвместни действия".

Пригожин: Превзехме Ростов, Русия ни подкрепя

"Като продължение на договореностите, президентът на Беларус, след като беше допълнително информиран за ситуацията по свои канали и съгласувано с президента на Русия, проведе разговори с ръководителя на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин", поясниха от офиса на Лукашенко:

"Евгений Пригожин прие предложението на президента на Беларус Александър Лукашенко да спре движението на въоръжени лица от компанията "Вагнер" на територията на Русия и да предприеме по-нататъшни стъпки за деескалация на напрежението".

