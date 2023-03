Пригожин предупреди: Ако „Вагнер” се оттегли сега, фронтът ще рухне

„Ако „Вагнер” се оттегли от Бахмут сега, целият фронт ще рухне”, предупреди шeфът на наемническата групировка Евгений Пригожин в почти четириминутен видеоклип.

„Тогава ще се случи следната ситуация. Ясно е, че фронтът ще рухне - ще рухне до руските граници, може би дори по-далеч. Като цяло ситуацията ще бъде неприятна за всички военни формирования, защитаващи интересите на Русия”.

Киев: Русия дава по 500 убити и ранени на ден в боевете за Бахмут

Според Пригожин, който вчера обяви, че неговите бойци почти са обкръжили украинския град, ако те се изтеглят от Бахмут, руската армия ще бъде „принудена да стабилизира фронта”, докато „Крим пада” и ще има „много други катаклизми”

Пригожин обясни ще се получи „ефектът на пружината” – украинската армия ще пробие от всички страни към територията на така наречената Луганска народна република, ще помете Луганск и Сорокино и ще навлезе в Русия, после ще отвоюва Крим, а военното командване ще обвини „Вагнер”.

Подозирайки, че наемническата групировка може да стане изкупителна жертва, ако Русия изгуби войната в Украйна, Пригожин подчерта, че неговите бойци „знаят точно кого да обвинят за предателството”.

"Вагнер": Бахмут е практически обкръжен

„Те ще дойдат и ще кажат: „Шефе, възможно ли е тази история да се върти някъде дълбоко в Министерството на отбраната или може би по-високо, за да се обясни на руския народ защо сме изпаднали в такава беда? Ами ако искат да ни нагласят и да кажат, че сме злодеи и затова не ни дават боеприпаси и оръжия и не ни позволяват да подсилим персонала?”.

С посланието, че „Вагнер”, а не редовната руска армия, изнася тежестта на бойните действия, Пригожин описва своите наемници като „циментът”, държащ цялото военно усилие в едно „на самия връх”.

Видеото се появи онлайн късно вечерта на 4 март в украинските медии. Засега не е известно кога и къде е записано. То не е публикувано от пресслужбата на Пригожин.

Prigozhin began to sadly predict Russian defeats - "If today Wagner retreats from Bakhmut, whole frontline will crumble".



He panics about "ammunition famine" and threatens that if Wagner is forced to retreat, flanks break, whole Luhansk region & Crimea will be surrendered etc. pic.twitter.com/89pOKSrHcf