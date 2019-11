Приеха Нина Добрев в болница 

Н ина Добрев е била приета по спешност в болница с анафилактичен шок, предаде БГНЕС.

Това се е наложило, защото актрисата с български корени е получила силна алергична реакция. Нина е отведена в лечебното заведение от нейната приятелка Джулиан Хъф, която ѝ се притекла на помощ.

BFF's forever. ❤️ Nina Dobrev found herself in the emergency room over the weekend and Julianne Hough was right there by her side with crystals and all. https://t.co/SORAvDpWV0 pic.twitter.com/UYEdG1Hrjg