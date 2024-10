Президентът на Турция поздрави Путин по случай рождения му ден

П резидентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган днес проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, по време на който го поздрави за рождения му ден, предава турската телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

По информация на телевизията двамата лидери са обсъдили отношенията между Турция и Русия, както и регионални и глобални въпроси.

Пресслужбата на Кремъл съобщи, че „лидерите са изразили задоволство от конструктивния характер на руско-турските отношения, както и готовност за по-нататъшно тясно взаимодействие“, посочва ТАСС.

Erdogan congratulated Putin, 72, on his birthday by phone , — Kremlin.



Putin and Erdogan also confirmed the agreement to hold a separate meeting during the BRICS summit in Kazan.