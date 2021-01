Превръщат "Шанз Елизе" в "необикновена градина"

Най-известният парижки булевард "Шанз Елизе" ще бъде преобразен, за да се превърне в "необикновена градина" преди Олимпийските игри през 2024 г., обяви кметът на френската столица Ан Идалго, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

"Ще преобразим площад "Конкорд" преди Олимпийските игри, а след това и целия булевард", обяви вчера тя в Журнал дю диманш.

