Нова идея: По 20 000 евро за всеки пълнолетен германец

В сички 18-годишни германци да получат по 20 000 евро стартов капитал, предлага пълномощникът по източните провинции Карстен Шнайдер, съобщи Deutsche Welle .

Откъде да дойдат тези пари?

Пълномощникът по източните провинции във федералното правителство Карстен Шнайдер предлага всички младежи в Германия да получат значителна еднократна сума при навършването на пълнолетие. "Германия да предостави на всички 18-годишни стартов капитал до 20 000 евро", гласи предложението на Шнайдер. Той смята, че идеята му може да се финансира чрез повишаване на данъка наследство.

"Това би помогнало да се намали неравновесието между бедни и богати", заявява Шнайдер пред "Райнише пост". Особено ако финансирането бъде осигурено чрез по-високи данъци за наследствените милионери.

