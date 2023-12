Правителството на Доналд Туск получи вот на доверие в парламента на Полша

П роевропейското правителство на Доналд Туск получи вот на доверие от парламента в Полша, предадоха световните новинарски агенции.

Правителството на Туск бе подкрепено от 248 народни представители. „Против“ гласуваха 201.

Вотът се проведе няколко часа след като Туск представи министрите в своя кабинет и изложи приоритетите на правителството в реч пред Сейма. Самото гласуване обаче се забави, тъй като депутат от крайната десница използва пожарогасител, за да изгаси свещи, запалени в парламента по повод Ханука, с което предизвика суматоха и скандал, съобщава АП.

New Polish Prime Minister Donald Tusk says his government will mobilize to keep the world committed to helping Ukraine. https://t.co/HjsGTnqP7g

Туск и членовете на неговия кабинет ще положат официално клетва пред президента Анджей Дуда в 9:00 ч. днес (местно време).

Шейсет и шестгодишният Доналд Туск бе премиер на Полша и в периода 2007-2014 г. Той бе определен за министър-председател, след като в понеделник предишният премиер Матеуш Моравецки не успя да получи вот на доверие в парламента. На изборите на 15 октомври националистическата консервативна партия „Право и справедливост“ излезе като най-силната самостоятелна формация, но не успя да спечели абсолютно мнозинство. Центристката „Гражданска коалиция“, оглавена от Доналд Туск, партията „Трети път“ и формацията „Левица“ спечелиха 248 места в 460-членния парламент и бързо сключиха коалиционно споразумение.

Президентът Анджей Дуда, който произхожда от редиците на „Право и справедливост“, бави прехода във властта толкова дълго, колкото му позволяваше конституцията. Той номинира първо за премиер Матеуш Моравецки, въпреки яснотата, че опитът ще бъде неуспешен, отбелязва ДПА. След като Моравецки не успя да получи вот на доверие от парламента в понеделник, пред Туск се отвори пътят да сложи край на осемгодишното управление на консерваторите националисти, които често влизаха в противоречия с Брюксел.

В речта си пред Сейма Доналд Туск, който бе председател на Европейския съвет от 2014 г. до 2019 г., заяви, че при неговото управление Полша ще стане „лидер в ЕС“ чрез добро сътрудничество. „Колкото по-силна е европейската общност, толкова по силни и по-суверенни сме ние“, каза Доналд Туск пред депутатите.

Poland's new Prime Minister, Donald Tusk:



""We will demand full mobilization of the West to help Ukraine. I can no longer listen to politicians who say they are tired of the situation in Ukraine...An attack on Ukraine is an attack on all of us." #StandWithUkraine pic.twitter.com/5tvlNL5vdl