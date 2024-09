Р уснак е арестуван във Флорида по подозрение в контрабанда на американски части за производството на безпилотните самолети на президента Владимир Путин, които се използват в продължаващата война в Украйна. Това предаде Newsweek.

44-годишният руски гражданин Денис Постовой е арестуван в понеделник сутринта в Сарасота по обвинения в нарушаване на ограниченията за износ, пране на пари, измама и незаконно снабдяване на Русия с микроелектроника с двойно предназначение и военна електроника от базирани в САЩ и чужбина дистрибутори, съобщиха от Министерството на правосъдието на САЩ.

Най-малко от февруари 2022 г. - когато Путин започна пълномащабната си инвазия в Украйна - Постовой е набавял и незаконно изнасял микроелектронни компоненти с военно приложение, които могат да се използват в безпилотни летателни апарати, от САЩ за Русия, се твърди в съдебните документи.

Телевизионен водещ заяви, че Русия вече има „основание да започне ядрена война“

В продължаващата вече трета година война Русия и Украйна използват широко летателни апарати.

Твърди се, че Постовой и други лица от неговата мрежа са закупили стоките чрез мрежа от компании, които той притежава или управлява в Русия, Хонконг и другаде, и са изнесли микроелектрониката за Русия, без да кандидатстват или да получат необходимите лицензи от Министерството на търговията на САЩ.

„Постовой многократно е укривал и представял неверни данни за истинските крайни потребители и крайни дестинации на микроелектрониката, като е представял невярна информация в документите, свързани с износа“, заявиха от департамента.

Твърди се, че частите от САЩ са били изпращани в Русия чрез междинни дестинации, включително Хонконг, Швейцария, Естония и други, а Постовой е получавал плащания в щатски долари от чуждестранни банкови сметки.

Russian man arrested in Florida over smuggling US parts for Putin's drones https://t.co/xjzUZ9lefg