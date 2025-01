Пожар в турски ски курорт, има 10 жертви

Д есет души са загинали, а повече от 30 са били ранени при пожар, избухнал през нощта в хотел в ски курорта Карталкая в Централна Турция, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Ерликая.

„Днес в 03:27 ч. беше съобщено за пожар в хотел в ски курорта Карталкая. За съжаление броят на загиналите нарасна на десет, а броят на ранените - на тридесет и двама“, съобщи министърът в Х, цитиран от АФП.

A fire at a ski resort hotel in Bolu, Turkiye.



At least 234 guests at Grand Kartal Hotel in Kartalkaya in Bolu, Turkiye where the fire broke out, governor says. At least 10 dead, 32 injured.