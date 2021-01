Пожар в институт, производител на ваксини срещу COVID-19

П ожар избухна в Серумния институт на Индия, който е най-големият световен производител на ваксини.

Местни медии уточниха, че производството на ваксини срещу COVID-19 не е засегнато, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Институтът, който се намира в западния град Пуна, произвежда милиони дози от ваксината срещу новия коронавирус на "АстраЗенека" и Оксфордския университет.

Fire breaks out on 2nd floor of Serum Institute of India, Pune. 10 fire tenders have rushed to the spot.



Sources: Fire at under construction unit. Vaccine production won’t be hit & vaccine storage unit is safe. pic.twitter.com/uwRdSoN1Mu