Пожар, експлозии и евакуация на Тимоново в Русия

Д ве руски села бяха евакуирани днес, след като пожар предизвика експлозии в склад за боеприпаси близо до границата с Украйна, съобщиха местните власти.

"Депо за боеприпаси се запали близо до село Тимоново", на по-малко от 50 км от украинската граница в Белгородска област, съобщи губернаторът на областта Вячеслав Гладков.

Не се съобщава за жертви, но жителите на Тимоново и близкото село Солоти са "преместени на безопасно разстояние", посочи Гладков и добави, че властите разследват причината за пожара.

Видеоклип, публикуван в социалните медии, показва огромно огнено кълбо, от което се издига стълб черен дим.

На друго видео се виждат няколко експлозии в бърза последователност в далечината.

От началото на войната в Украйна Русия многократно обвинява украинските сили, че извършват удари на нейна територия, особено в Белгородската област.

🚨#BREAKING: There are now reports of an explosion at Stary Oskol Airfield in #Belgorod. pic.twitter.com/6c4Y00VbJI