"Поздрави от карцера": Наказанията за Навални продължават

П оздрави от карцера. Това написа Навални в социалните мрежи, като уточни, че официално е бил поставен в изолатора за това, че е нарушил дрескода и е разкопчал горното копче на затворническата си дреха.

Навални излежава деветгодишна присъда в наказателна колония със строг режим близо до руския град Владимир по обвинения в злоупотреба, които според него и съюзниците му са политически мотивирани.

Той заяви, че ще остане в изолатора три дни, но затворническите власти предупредиха, че той може да "се превърне в мое постоянно местожителство", ако "не преразгледам поведението си". Навални описва килията си като малък "бетонен развъдник", в който е "много горещо и почти няма въздух".



"В килията ми има само една чаша и една книга. По време на хранене получавам само лъжица и чиния", каза той.

Железният дюшек се спуска отвън с помощта на лост вечер и се прибира рано сутринта, когато ви вземат матрака и възглавницата, казва той.

"Никакви посещения, никакви писма, никакви пратки. Това е единственото място в затвора, където дори пушенето е забранено", добавя той.

Миналата седмица Навални обяви, че е създал едноличен профсъюз в наказателната колония, където работи, като шие.

