Бившият британски премиер Тереза Мей: Повече няма да мога да изпълнявам служебните си задължения

Б ившият британски премиер Тереза Мей заяви днес, че ще се откаже от депутатския си мандат, когато по-късно тази година бъдат свикани парламентарните избори, предаде Асошиейтед прес.

По този начин тя слага край на 27-годишната си кариера в Камарата на общините.

Мей каза пред местния вестник "Мейдънхед едвъртайзър", че нейната работа, свързана с борбата срещу трафика на хора и модерното робство, запълва по-голямата част от времето ѝ. "Поглеждайки напред, разбрах, че повече няма да мога да изпълнявам служебните си задължения на депутат по начин, който смятам за правилен и който избирателите ми заслужават", обясни бившият премиер.

Мей, която е на 67-годишна възраст, е народен представител от община Мейдънхед в Западен Лондон от 1997 година насам. Тя заемаше няколко поста в правителството, като между 2010 и 2016 година бе министър на вътрешните работи, а след това бе избрана за лидер на консерваторите и за премиер. Мей оглави правителството в хаотичната ситуация, настанала след референдума за излизане на Великобритания от ЕС. Тя стана втората жена, застанала начело на кабинета, след съпартийката ѝ Маргарет Тачър.

В крайна сметка сътресенията около Брекзит провалиха премиерския мандат на Мей и тя се отказа от лидерското място в Консервативната партия.

Тя имаше напрегнати отношения с тогавашния президент на САЩ Доналд Тръмп, който я обвини, че е "направила бъркотия" с Брекзит.

