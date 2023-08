Потвърдиха смъртта на пилота на самолета на Пригожин

Р уски следователи са потвърдили пред близките му смъртта на пилота, управлявал катастрофиралия в сряда вечер в Тверска област самолет, сред пътниците на който е бил и ръководителят на наемническата групировка "Вагнер" Евгений Пригожин, предаде Ройтерс, като се позова на информиран източник.

В катастрофата няма оцелели.

Източникът на Ройтерс уточнява, че относно смъртта на пилота следователите все още трябва да потвърдят съвпадение в ДНК анализа.

