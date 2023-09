След близо два месеца затишие: Хавайският вулкан Килауеа изригна

К илауеа, един от най-активните вулкани в света, започна вчера да изригва след двумесечна пауза на Хавай. От кратера се показа светеща лава, която е на безопасно разстояние от хората в национален парк на Големия остров, предаде Асошиейтед прес.

Хавайската вулканична обсерватория съобщи, че изригването е било наблюдавано в следобедните часове на върха на Килауеа.

Огнен ад в щата Хавай, десетки загинали

Обсерваторията допълни, че газовете, освободени от изригването, ще причинят вулканичен смог надолу по посока на вятъра от Килауеа. Хората, живеещи в близост до националния парк, трябва да се опитват да избягват вулканични частици, изхвърлени във въздуха от изригването.

Kilauea, one of the most active volcanoes in the world, began erupting Sunday after a two-month pause. https://t.co/EqM03PEuRk

Нивото на предупреждение за опасност от вулкана беше повишено до червено, докато учените оценяват изригването и свързаните с него опасности.

Зрелищно изригване на вулкана Килауеа на Хаваите

През юни Килауеа изригваше в продължение на няколко седмици с фонтани от червена лава, без да представлява непосредствена заплаха.

The Kilauea volcano on Hawaii's Big Island began to erupt on Sunday afternoon, with flows currently confined to the surrounding crater floor, the US Geological Survey said https://t.co/RAKHI19Hgv