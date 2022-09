Поройните дъждове в Италия отнеха живота на 10 души

В Италия загинаха 10 души, други четирима се водят безследно изчезнали и 50 постъпиха в болници от наводненията, които потопиха няколко града в централна Италия.

Жертвите на наводненията и свлачищата в Италия нарастват

Според държавната телевизия за няколко часа се изсипа дъжд, колкото за 6 месеца. Десетина души трябваше да се спасяват върху покривите и по дърветата заради стихията, предизвикана от поройните дъждове.

Водата заля гаражите и мазетата, изби вратите, колите бяха носени и блъскани една в друга, а няколко ниви покрай морето се оказа под няколкометрова вода.

