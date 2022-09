Жертвите на наводненията и свлачищата в Италия нарастват

Б роят на жертвите на наводненията и свлачищата в Италия, причинени от обилни валежи, които се изсипаха над няколко града в Централна и Източна Италия, достигна 10, предаде Асошиейтед прес, като се позова на държавното радио.

At least seven dead as flash floods hit Italy's Marche region - Italian media https://t.co/tYwraErn9h pic.twitter.com/AfIOGAT5Li

Няколко души все още се издирват, а десетки оцелели са се качили на покривите на къщите си или на дървета, очаквайки спасителните екипи.

JUST IN 🚨 Dozens of vehicles swept away by flood waters in Cantiano in Italy’s Marche region pic.twitter.com/H8liChcNUD