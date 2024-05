Поредна атака с балистични ракети в Одеса, има жертва и пострадали

З а трети път днес черноморският украински град Одеса е подложен на ракетна атака от Крим.

Сирените в града и областта бяха задействани в 18.30 часа, а 18.34 се чуха взривове. Това се съобщава в местните канали на "Телеграм". Властите призовават всички да се намират в укрития до отбой от тревогата.

