Т рима души починаха от силните горещини, обхванали САЩ. Горещата вълна, простираща се от равнините на Средния Запад до атлантическия бряг, ще продължи до днес вечерта, съобщи Националната метеорологична служба.

Две от трите жертви са в щата Мериленд. В Арканзас е починал от топлинен удар 32-годишен бивш играч на Националната футболна лига,

докато работел навън.

В Ню Йорк температурата достигна 38 градуса. В града бяха отворени 500 центъра, където хората могат да се разхладят.

Междувременно заради ужасяващите горещини полицията в Брейнтрий, Масачузетс пусна съобщение, с което умолява бъдещите престъпници да задържат поривите си за незаконна дейност до понеделник. Със свой пост в социалната мрежа Фейсбук полицията призова престъпленията да спрат до края на горещата вълна.

Полицейското управление потвърди пред Си Ен Ен (CNN) в събота, че постът, който вече има над 100 хил. споделяния, наистина е автентичен.

The Braintree Police Department has a message for those looking to get into criminal activity... pic.twitter.com/GOtBDDPApi